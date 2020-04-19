Ежедневные антикоронавирусные рейды проходят в Ленобласти

В Кудрово, Мурино, Новом Девяткино, Тосно, Сосновом Бору, Всеволожске, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Рощино и Первомайском работают патрули, которые ищут нарушителей коронавирусных ограничений.

Участие в рейдах принимают сотрудники комитетов правительства Ленобласти, правоохранители и дружинники. Они проводят профилактические беседы с нарушителями самоизоляции, а также проверяют работу торговых точек на соблюдение необходимых мер безопасности.

Проверки проходят ежедневно по поручению Александра Дрозденко. За каждым ведомством закреплен конкретный населенный пункт. Например, в Рощино работают сотрудники Госжилнадзора. Вчера они проверили 6 дворов и 3 детские площадки, провели разъяснительные беседы с 48 человек.

В Кудрово в рейдах участвуют сотрудники комитета строительного надзора и экспертизы. Вчера они обошли строительные площадки с целью выявления нарушений. Территории строительных площадок огорожены, доступ к ним ограничен. С руководителями на объектах проведены беседы о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19.

Ранее ivbg.ru писал, что участники коронавирусного рейда проверили местный храм в Выборге. Они обратили внимание прихожан на важность сохранения социальной дистанции.