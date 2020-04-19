Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 19 апреля

Согласно последним данным на 19 апреля, по всему миру заражены коронавирусом 2,33 млн человек. Погибли при этом 160 тысяч человек, а вылечились 602 тысячи заболевших.

В России по количеству зараженных лидирует Москва, где было зафиксировано 20,7 тысяч случаев. В Московской области, которая занимает второе место, заражены 3,9 тысяч человек. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где подтверждено 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 36,9 тысяч зараженных.

В Европе первое место по количеству зараженных занимает Испания — там заражены 194,4 тысячи человек. Следом идет Италия, где отмечено 175,9 тысяч зараженных. Замыкает тройку Франция, где коронавирус выявлен у 151,7 тыс. человек. Тем не менее, если учитывать статистику по всему миру, то первое место занимает США — в этой стране коронавирус был найден у 738,9 тысяч человек.