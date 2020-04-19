Фото: как прошли пасхальные богослужения в Ленобласти

Жители Ленинградской области, которые решили принять участие в пасхальных богослужениях, соблюдали социальную дистанцию. Об этом сообщает Online47.

Отмечается, что Пасха прошла в регионе с соблюдением антикоронавирусных правил безопасности. Для граждан, желавших в праздник остаться дома, были запущены онлайн-трансляции. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко попросил ленинградцев остаться дома на празднование Пасхи.

Например, в Янино-1 и Кудрово пасхальные богослужения прошли удаленно — трансляцию посмотрели более 1,7 тыс. человек. Те жители, которые все-таки захотели прийти к храму, а таких было несколько человек – слушали проповедь через колонки, соблюдая социальную дистанцию.

Губернатор Александр Дрозденко и председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой на личном примере показали, как важно соблюдать безопасность. Они встретили праздник возле Екатерининского собора в Кингисеппе, не заходя внутрь.