Составлен портрет типичного несовершеннолетнего преступника в России

Университет прокуратуры РФ разработал криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

В частности, в исследовании приводятся типичные психологические черты личности несовершеннолетнего преступника. Это социальная деформация и дезадаптация, плохое осознание и пренебрежение или игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия, моральных и правовых норм.

У подростков-преступников часто присутствует ложно понимаемое стремление к самовыражению. При этом есть стремление к достижению быстрого удовлетворения возникающих потребностей любыми, в том числе противоправными способами.

Согласно исследованию, почти две трети несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 году, это подростки 16–17 лет (63,7%), на преступников 14–15 лет приходится 36,3% преступлений. Отмечается, что большинство из них мужского пола (89,9%).

Около половины несовершеннолетних, осужденных в 2019 году, воспитывались в семье с одним родителем (45,9%), десятая часть – воспитывалась вне семьи (9,6%).

В Генпрокуратуре пояснили, что большинство из осужденных подростков имели начальное или основное общее образование (79,7%); еще 15,3% – среднее (полное) общее; и только 2,1% – среднее профессиональное образование. При этом 25% несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами. При этом каждый девятый подросток шел на преступление в состоянии алкогольного опьянения.