Соответствующий закон подписал президент РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовное наказание за изготовление и сбыт фальшивых медицинских документов, подтверждающих отсутствие опасных инфекций.

Согласно документу, за подделку или использование такого документа виновным грозит лишение свободы сроком до четырех лет и штраф до 1 миллиона рублей. За изготовление справок об отсутствии опасных болезней теперь грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Если преступление совершено организованной группой, через интернет, с использованием служебного положения или с целью сокрытия другого правонарушения, срок лишения свободы может достигать шести лет со штрафом до 2 миллионов рублей.

В случаях, когда действия преступников привели к массовому заражению граждан или другим тяжким последствиям, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.

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