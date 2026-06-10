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В России ужесточили наказание за подделку справок об отсутствии опасных болезней

Соответствующий закон подписал президент РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовное наказание за изготовление и сбыт фальшивых медицинских документов, подтверждающих отсутствие опасных инфекций.

Согласно документу, за подделку или использование такого документа виновным грозит лишение свободы сроком до четырех лет и штраф до 1 миллиона рублей. За изготовление справок об отсутствии опасных болезней теперь грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Если преступление совершено организованной группой, через интернет, с использованием служебного положения или с целью сокрытия другого правонарушения, срок лишения свободы может достигать шести лет со штрафом до 2 миллионов рублей.

В случаях, когда действия преступников привели к массовому заражению граждан или другим тяжким последствиям, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей. 

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Фото на миниатюре: magnific

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уголовная отвественность подделка документов Россия
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Синоптик рассказал о главных астрономических явлениях июня

Метеоролог Михаил Леус рассказал о ключевых астрономических событиях, которые можно увидеть в июне.

Синоптик рассказал о главных астрономических явлениях июня - В июне и июле можно наблюдать серебристые облака.
Фото: magnific.

15 июня Меркурий окажется вблизи Венеры и Юпитера, а 17 июня к ним присоединится Луна. Все эти объекты можно будет увидеть рядом на расстоянии около 15 градусов друг от друга.

21 июня — день летнего солнцестояния, когда Солнце достигнет наивысшей точки своего пути. А в ночь на 30 июня ожидается полнолуние.

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Кроме того, в июне и июле можно наблюдать серебристые облака. Они подсвечиваются солнцем и видны в северном направлении ближе к полуночи.

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астрономия Михаил Леус синоптик

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