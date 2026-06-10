Соответствующий закон подписал президент РФ.
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовное наказание за изготовление и сбыт фальшивых медицинских документов, подтверждающих отсутствие опасных инфекций.
Согласно документу, за подделку или использование такого документа виновным грозит лишение свободы сроком до четырех лет и штраф до 1 миллиона рублей. За изготовление справок об отсутствии опасных болезней теперь грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей.
Если преступление совершено организованной группой, через интернет, с использованием служебного положения или с целью сокрытия другого правонарушения, срок лишения свободы может достигать шести лет со штрафом до 2 миллионов рублей.
В случаях, когда действия преступников привели к массовому заражению граждан или другим тяжким последствиям, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.
Фото на миниатюре: magnific