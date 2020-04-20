Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге находятся в реанимации

Сорок шесть пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в отделениях реанимации в больницах Санкт-Петербурга, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Телеканала 78. «С марта с нарастающим итогом в Санкт-Петербурге зарегистрированы 1760 пациентов. Однако к сегодняшнему дню 245 пациентов уже выздоровели, за последние сутки 32. Разное состояние пациентов: кто-то из них находится на амбулаторном лечении, это 370 пациентов. Соответственно, их состояние нетяжёлое. В отделениях реанимации находятся с диагнозом COVID-19 46 человек, из них 28 подключены к аппаратам ИВЛ», — рассказал он в эфире

По его словам, сейчас пациентов с коронавирусом с лёгким течением болезни выписывают из стационара для продолжения лечения на дому.

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