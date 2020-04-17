Путин: Россия обязательно победит коронавирус

Путин выразил уверенность в победе над эпидемией коронавируса в России.

“Мы с вами знаем, мы можем быть уверены, Россия обязательно победит эпидемию”, — заявил Владимир Путин на совещании о ходе строительства клиник в регионах, трансляцию которого вел телеканал “Россия 24”.

Он отметил, что победа будет весомее, если система медпомощи в стране станет более “сильной, эффективной и доступной”. По его словам, изменения должны почувствовать российские граждане.

Также он сообщил, что в стране не пройден пик заболеваемости коронавирусом. Число заболевших растет с каждым днем, и не только в Москве, но и в других регионах.

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Напомним, за последние сутки в России зафиксировали 4070 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 32008 человек во всех регионах страны.