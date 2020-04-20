Жителей Кингисеппа жестоко избили и ограбили в собственной квартире

В Кингисеппском районе Ленобласти полицейские по “горячим следам” раскрыли разбойное нападение на местного жителя и его молодую подругу.

19 апреля в полиция обратился 47-летний мужчина, он сообщил о разбойном нападении на его квартиру в одном из домов микрорайона Касколовка. После 26-летняя сожительница заявила, что это ее 27-летний знакомый с приятелями 36 и 34 лет ворвались в квартиру с битой и монтировкой. Преступники избили хозяев, после вынесли из квартиры два мобильника, музыкальную колонку и телевизионную приставку.

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В этот же день полицейские задержали злоумышленников. Похищенное и орудия преступления изъяты. Двоих задержали, третий был допрошен как свидетель и отпущен. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.