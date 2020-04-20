После застолья житель Всеволожского района обнаружил на крыльце своего дома труп неизвестного

19 апреля в полицию обратился житель Всеволожского района Ленобласти.
50-летний мужчина сообщил, что 17 апреля к нему на иномарке приехал ранее судимый товарищ. Все это время они выпивали. После очередного застолья хозяин дома проснулся и не увидел знакомого рядом. А выйдя на крыльцо дома, обнаружил труп неизвестного. Автомобиль собутыльника был по-прежнему припаркован у дома, но его самого нигде не было.
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