В Петербурге заразившиеся COVID-19 медики получат 300-500 тыс. рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах медицинским работникам, заболевшим COVID-19 при оказании помощи больным.
Выплаты 300-500 тыс. рублей положены медицинским работникам, заболевшим в ходе лечения людей с коронавирусной инфекцией:
- 300 000 рублей – если медицинский работник заразился;
- 500 000 рублей – если медицинский работник получил инвалидность;
- 1 000 000 рублей – членам семьи, если COVID-19 привел к смерти медицинского работника.
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20.04.2020 39