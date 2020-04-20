Подписано соглашение о ловле нарушителей режима готовности в Петербурге

Александр Беглов и Владимир Колокольцев сегодня, 20 апреля, подписали соглашение, благодаря которому правоохранители будут обязаны выявлять нарушителей коронавирусных ограничений в Петербурге.

Об этом сообщает «Фонтанка». Уточняется, что неисполнение требований о временной приостановке мероприятий, связанных с очным присутствием людей, а также работы торговых точек, общепита влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. рублей. Юридические лица предлагается штрафовать на суммы от 200 до 300 тысяч рублей.

Эта мера будет применена в случае, если действия или бездействия не подпадают под уголовное наказание. В случае, если требования не исполняют граждане, то их будут наказывать штрафами до 4 тысяч рублей.

За повторное нарушение граждан будут штрафовать на пять тысяч рублей, должностных лиц на суммы от 40 до 50 тысяч, а юридических лиц — от 300 до 500 тысяч.