Метеоролог Михаил Леус рассказал о ключевых астрономических событиях, которые можно увидеть в июне.

15 июня Меркурий окажется вблизи Венеры и Юпитера, а 17 июня к ним присоединится Луна. Все эти объекты можно будет увидеть рядом на расстоянии около 15 градусов друг от друга.

21 июня — день летнего солнцестояния, когда Солнце достигнет наивысшей точки своего пути. А в ночь на 30 июня ожидается полнолуние.

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Кроме того, в июне и июле можно наблюдать серебристые облака. Они подсвечиваются солнцем и видны в северном направлении ближе к полуночи.