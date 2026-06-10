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Синоптик рассказал о главных астрономических явлениях июня

Метеоролог Михаил Леус рассказал о ключевых астрономических событиях, которые можно увидеть в июне.

Синоптик рассказал о главных астрономических явлениях июня - В июне и июле можно наблюдать серебристые облака.
Фото: magnific.

15 июня Меркурий окажется вблизи Венеры и Юпитера, а 17 июня к ним присоединится Луна. Все эти объекты можно будет увидеть рядом на расстоянии около 15 градусов друг от друга.

21 июня — день летнего солнцестояния, когда Солнце достигнет наивысшей точки своего пути. А в ночь на 30 июня ожидается полнолуние.

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Кроме того, в июне и июле можно наблюдать серебристые облака. Они подсвечиваются солнцем и видны в северном направлении ближе к полуночи.

Теги

астрономия Михаил Леус синоптик
Новости Спорт

Знаменитые фигуристы проведут мастер-классы для спортсменов из Ленобласти

Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын и председатель комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Вячеслав Комаров договорились о сотрудничестве.

Знаменитые фигуристы проведут мастер-классы для спортсменов из Ленобласти - Это должно вдохновить молодых спортсменов и помочь им в развитии.
Фото: администрация Ленобласти.

В рамках сотрудничества звезды фигурного катания проведут мастер-классы для спортсменов из Ленинградской области. Это должно вдохновить молодых спортсменов и помочь им в развитии. Петербургские атлеты также примут участие в областных праздниках и церемониях открытия новых катков.

«Разговор получился интересным и важным: мы хотим, чтобы такие спортсмены появлялись и в Ленинградской области. Фигурное катание у нас есть и набирает обороты, но пример ведущих мастеров, их мастер-классы помогут нашим детям расти. Мы готовы работать вместе и делиться опытом», - отметил Вячеслав Комаров.

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Теги

мастер-класс спорт Фигурное катание Ленобласть

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