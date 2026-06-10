Метеоролог Михаил Леус рассказал о ключевых астрономических событиях, которые можно увидеть в июне.
15 июня Меркурий окажется вблизи Венеры и Юпитера, а 17 июня к ним присоединится Луна. Все эти объекты можно будет увидеть рядом на расстоянии около 15 градусов друг от друга.
21 июня — день летнего солнцестояния, когда Солнце достигнет наивысшей точки своего пути. А в ночь на 30 июня ожидается полнолуние.
Кроме того, в июне и июле можно наблюдать серебристые облака. Они подсвечиваются солнцем и видны в северном направлении ближе к полуночи.