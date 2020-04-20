Для восстановления лесного массива Ленобласть приготовила 26 млн шт. сеянцев хвойных деревьев

В 2020 году в 47 регионе лесовосстановление запланировано на площади 17,7 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление — на 8,8 тыс. га.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, для весенней посадки леса на территории земель лесного фонда питомники ЛОГКУ «Ленобллес» и Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр подготовили порядка 26 млн шт. сеянцев хвойных пород деревьев.

К концу 2020 года, в рамках реализации регпроекта «Сохранение лесов», планируется достичь показатель в 69,11% в отношении площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

Напомним, что жителям Ленинградской области запретили посещать леса и парки — это связано с пандемией коронавируса. Правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением ограничений.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.