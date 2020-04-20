Санобработка общественных мест прошла в Выборге

Автор: Илья Серов
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Сегодня, 20 апреля, в Ленинградской области продолжается санобработка общественных мест для противодействия распространения коронавируса в регионе.

Такие мероприятия прошли сегодня в Выборге. Судя по кадрам, специалисты работали в том числе в парках, на детских площадках, обрабатывали остановки.

Пресс-служба местной администрации отмечает, что во время работ по дезинфекции местным жителям стоит находиться дома, особенно тем, кто страдает аллергическими заболеваниями.

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Ранее ivbg.ru писал, что у заместителя главы администрации Выборгского района выявлен коронавирус. Сегодня с утра всех контактировавших с ним проверили на заболевание, сейчас они на строгой самоизоляции. Само здание администрации тщательно продезинфицируют.