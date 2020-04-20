Санобработка общественных мест прошла в Выборге

Сегодня, 20 апреля, в Ленинградской области продолжается санобработка общественных мест для противодействия распространения коронавируса в регионе.

Такие мероприятия прошли сегодня в Выборге. Судя по кадрам, специалисты работали в том числе в парках, на детских площадках, обрабатывали остановки.

Пресс-служба местной администрации отмечает, что во время работ по дезинфекции местным жителям стоит находиться дома, особенно тем, кто страдает аллергическими заболеваниями.

Ранее ivbg.ru писал, что у заместителя главы администрации Выборгского района выявлен коронавирус. Сегодня с утра всех контактировавших с ним проверили на заболевание, сейчас они на строгой самоизоляции. Само здание администрации тщательно продезинфицируют.