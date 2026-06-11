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Названы 7 безопасных для купания водоемов Ленинградской области

Из 20 проверенных водоемов региона только семь пригодны для отдыха.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора представило результаты мониторинга качества воды в популярных местах пляжного отдыха. По итогам анализа проб воды купаться разрешено лишь в семи местах, все они расположены в Приозерском районе. 

В ходе мониторинга было отобрано 40 проб воды из 20 зон рекреации, расположенных в 9 муниципальных образованиях. Согласно результатам, в список безопасных для отдыха зон попали: озеро Ратное в Кузнечном, озеро Снетковское в Ларионовском сельском поселении, озеро Петровское, озеро Отрадное в поселке Плодовое, озеро Раздолинское и озеро Мичуринское (пляжи в одноименных поселках), а также пляж на реке Бурной в поселке Запорожское.

В Петербурге по итогам анализа проб все рекреации оказались непригодными для купания.

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роспотребнадзор безопасные водоемы Ленинградская область
Новости Социум

Россия с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении, сообщило ведомство.

Ограничения касаются товаров, подпадающих под карантинный контроль, а также их транзита через российскую территорию в другие страны Евразийского экономического союза. Меры будут действовать до появления надежного алгоритма проверки безопасности и прослеживаемости грузов.

Причина запрета — систематические находки опасных организмов в поставках. Только за июнь зафиксировали три случая обнаружения капрового жука (многоядного вредителя запасов, который отсутствует на российской территории) в партиях орехов, сушеных персиков и вяленых томатов.

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В Россельхознадзоре подчеркнули, что неэффективная работа зарубежного ведомства создаёт риск для фитосанитарной безопасности России и всего ЕАЭС.

Подкарантинная продукция — это товары растительного происхождения и сопутствующие предметы, которые способны переносить вредителей, болезни растений или семена сорняков. Оборот таких грузов контролируется государством.

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