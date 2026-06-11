Из 20 проверенных водоемов региона только семь пригодны для отдыха.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора представило результаты мониторинга качества воды в популярных местах пляжного отдыха. По итогам анализа проб воды купаться разрешено лишь в семи местах, все они расположены в Приозерском районе.

В ходе мониторинга было отобрано 40 проб воды из 20 зон рекреации, расположенных в 9 муниципальных образованиях. Согласно результатам, в список безопасных для отдыха зон попали: озеро Ратное в Кузнечном, озеро Снетковское в Ларионовском сельском поселении, озеро Петровское, озеро Отрадное в поселке Плодовое, озеро Раздолинское и озеро Мичуринское (пляжи в одноименных поселках), а также пляж на реке Бурной в поселке Запорожское.

В Петербурге по итогам анализа проб все рекреации оказались непригодными для купания.

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