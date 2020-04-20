Фото: водитель бросил большегруз, спасаясь от весового контроля в Ломоносовском районе

20 апреля очередной водитель грузового автомобиля предпринял спорные с точки зрения здравого смысла действия, пытаясь уйти от весового контроля в Ломоносовском районе.
В Ленобласти с 15 апреля по 4 мая проводится весенняя просушка дорог. Грузовые автомобили взвешивают на специальных площадках. Максимально допустимый вес – не более 25 тонн. Однако не все хотят следовать правилам. Водитель большегруза с цементом в Ломоносовском районе предпринял попытку прорваться через весовой контроль методом тарана.
Дорожникам удалось предотвратить прорыв и установить на колесо блокиратор. Водитель бросился в бега, оставив в салоне все свои документы. Бетон застыл, машина отправлена на спецстоянку, юридическому лицу грозит штраф до миллиона рублей.
Вам будет интересно
Водитель самосвала, пытаясь уйти от весового контроля, свалил песок прямо на проезжую часть на трассе «Павлово – Мга – Любань...
17.04.2020 340