Фото: водитель бросил большегруз, спасаясь от весового контроля в Ломоносовском районе

20 апреля очередной водитель грузового автомобиля предпринял спорные с точки зрения здравого смысла действия, пытаясь уйти от весового контроля в Ломоносовском районе.

В Ленобласти с 15 апреля по 4 мая проводится весенняя просушка дорог. Грузовые автомобили взвешивают на специальных площадках. Максимально допустимый вес – не более 25 тонн. Однако не все хотят следовать правилам. Водитель большегруза с цементом в Ломоносовском районе предпринял попытку прорваться через весовой контроль методом тарана.

Дорожникам удалось предотвратить прорыв и установить на колесо блокиратор. Водитель бросился в бега, оставив в салоне все свои документы. Бетон застыл, машина отправлена на спецстоянку, юридическому лицу грозит штраф до миллиона рублей.