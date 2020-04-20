Фото: водитель бросил большегруз, спасаясь от весового контроля в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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20 апреля очередной водитель грузового автомобиля предпринял спорные с точки зрения здравого смысла действия, пытаясь уйти от весового контроля в Ломоносовском районе.

В Ленобласти с 15 апреля по 4 мая проводится весенняя просушка дорог. Грузовые автомобили взвешивают на специальных площадках. Максимально допустимый вес – не более 25 тонн. Однако не все хотят следовать правилам. Водитель большегруза с цементом в Ломоносовском районе предпринял попытку прорваться через весовой контроль методом тарана.

Дорожникам удалось предотвратить прорыв и установить на колесо блокиратор. Водитель бросился в бега, оставив в салоне все свои документы. Бетон застыл, машина отправлена на спецстоянку, юридическому лицу грозит штраф до миллиона рублей.

Фото: здесь и далее online47.ru

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