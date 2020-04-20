Вспышка COVID-19 произошла в Военно-медицинской академии им. Кирова в Петербурге  

Автор: Сергей Агутин
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Коронавирусная инфекция зафиксирована у 55 курсантов Военно-медицинской академии им. Кирова в Петербурге.

У самих заболевших симптомов нет, состояние нормальное, все изолированы. Для большинства тех, с кем контактировали зараженные, организованы сортировочные палатки и спортзал. Остальных, как и самих заболевших, отправили в 442 госпиталь на Суворовском, в 49 госпиталь на Загородном и в гостиничные комплексы на Лебедева.

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке
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