Подробности: в Новом Девяткино мигранты избили битами и выбросили из окна арендодателя  

Как ранее сообщал ivbg.ru, во Всеволожском районе Ленобласти шесть таджиков избили битами и порезали ножами узбека, после чего выкинули его из окна.

17 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Новое Девяткино из окна дома № 9 по Озерной улице выпал человек. Ранее в квартиру вместе с потерпевшим – 29-летним гражданином Узбекистана, работающим таксистом – зашли шестеро граждан Таджикистана, вооруженные битами и ножами. Выгнав 30-летнюю супругу потерпевшего из комнаты, они в течении нескольких минут его избивали, после чего выбросили в окно. Мужчина умер в больнице.

Подозреваемые задержаны. По версии следствия, ныне умерший арендовал трехкомнатную квартиру и сдавал ее пяти соотечественникам и трем соотечественницам. Один из субарендаторов вступил с ним в конфликт и был выселен. Выселенный позвал знакомых, которые совершили акт мести.