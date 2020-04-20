Подробности: в Новом Девяткино мигранты избили битами и выбросили из окна арендодателя  

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как ранее сообщал ivbg.ru, во Всеволожском районе Ленобласти шесть таджиков избили битами и порезали ножами узбека, после чего выкинули его из окна.  

17 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Новое Девяткино из окна дома № 9 по Озерной улице выпал человек. Ранее в квартиру вместе с потерпевшим – 29-летним гражданином Узбекистана, работающим таксистом – зашли шестеро граждан Таджикистана, вооруженные битами и ножами. Выгнав 30-летнюю супругу потерпевшего из комнаты, они в течении нескольких минут его избивали, после чего выбросили в окно. Мужчина умер в больнице.

Подозреваемые задержаны. По версии следствия, ныне умерший арендовал трехкомнатную квартиру и сдавал ее пяти соотечественникам и трем соотечественницам. Один из субарендаторов вступил с ним в конфликт и был выселен. Выселенный позвал знакомых, которые совершили акт мести.

Вам будет интересно
В Новом Девяткино мигранта избили битами и выбросили из окна
Во Всеволожском районе Ленобласти шесть таджиков избили битой узбека и выкинули его из окна. Злоумышленников разыскивают. В пятницу, 17 апреля, в...
20.04.2020 86