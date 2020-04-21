Состояние курсантов Военно-медицинской академии с COVID нормальное, они изолированы – МО

Коронавирус выявлен у ряда курсантов Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается, сообщило в понедельник Минобороны России.

«В ходе проведения углублённого медицинского обследования и тестирования в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

При дальнейшем тестировании личного состава академии «пробы еще 55 курсантов других факультетов дали положительный результат».

«Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается», — указывается в сообщении.

Инфицированные военнослужащие изолированы в стационарных условиях инфекционного отделения академии, контактировавшие с ними слушатели находятся под наблюдением медиков. В академии усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, проводится дезинфекция.

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