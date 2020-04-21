Состояние курсантов Военно-медицинской академии с COVID нормальное, они изолированы – МО

Коронавирус выявлен у ряда курсантов Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается, сообщило в понедельник Минобороны России.
При дальнейшем тестировании личного состава академии «пробы еще 55 курсантов других факультетов дали положительный результат».
Инфицированные военнослужащие изолированы в стационарных условиях инфекционного отделения академии, контактировавшие с ними слушатели находятся под наблюдением медиков. В академии усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, проводится дезинфекция.
К участию в тренировках в составе парадных расчётов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине инфицированные военнослужащие не привлекались, отмечает Минобороны России.