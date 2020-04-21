Резкое падение оптовых цен на бензин зафиксировано в России

В период с 13 по 19 апреля стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже опустилась на 11% до 55,77 тыс. рублей за тонну в европейской части страны.

По данным экспертов агентства «Аналитика товарных рынков», нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, передает РБК. Издержки компаний, включающие акциз, выплаты в бюджет демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. рублей за тонну. В итоге компании получают убыток примерно в 2,3 тысячи рублей за тонну АИ-92.

Причиной тому может служить резкое падение спроса на фоне коронавирусных ограничений. В результате автомобильный трафик в крупных городах упал.

Ранее ivbg.ru писал, что в России наблюдается снижение цен на бензин. А дизельное топливо, напротив, подорожало.