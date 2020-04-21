Оперштаб: за сутки в России выздоровели от коронавируса 427 человек, всего выписаны 3873

За сутки в России выздоровели от коронавируса 427 человек, всего выписаны 3873, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 427 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 3873», — говорится в сообщении.
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