Оперштаб: за сутки в России выздоровели от коронавируса 427 человек, всего выписаны 3873

За сутки в России выздоровели от коронавируса 427 человек, всего выписаны 3873, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 427 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 3873», — говорится в сообщении.