Облачная погода без существенных осадков ожидается в Ленобласти 22 апреля

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 22 апреля в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, среда пройдет без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 гр., днем столбики термометров покажут +5…+10 гр. Ночью на отдельных участках дорог гололедица.