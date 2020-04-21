В Ленобласти ищут самую ухоженную и стильную рассаду, выращенную в условиях самоизоляции

В Ленинградской области стартовал фотоконкурс #ленинградскийсадовод, ведь COVID-19 грядам не помеха.

С 20 по 27 апреля размещайте в социальных сетях ВКонтакте и Instagram фото с рассадой, выращенной в условиях самоизоляции. Авторы лучших работ выйдут в финал и поборются за замечательные призы.

Участники будут оцениваться в 3-х номинациях: «Самый ухоженный» — для сада или огорода на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный». А победителей выберут 28 апреля. Подробнее о конкурсе на официальной странице «Ленинградская область» во «ВКонтакте«.

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По информации на 21 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 170 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 645 тысяч человек из общего числа заразившихся.

В России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах (42 из них в Ленобласти), из них 2567 (45,5%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 52 763 человека во всех регионах страны.