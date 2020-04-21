Сварщик из Сланцев подозревается в надругательстве над 9-летней дочерью

20 апреля в полицию Сланцевского района Ленобласти обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее бывший муж изнасиловал их девятилетнюю дочь.

По словам обратившейся, надругательство произошло в период 17-19 апреля в квартире дома в Сланцах. Подозреваемый, работающий сварщиком, уже задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело.