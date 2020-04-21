Труп пожилого рыбака со шрамом и татуировкой-гербом нашли на Ладожском озере

20 апреля около 10:00 в полицию Кировского района Ленобласти обратился петербуржец, разыскивающий 58-летнего отца-рыбака.

По словам обратившегося, 19 апреля из садоводства «Восход» его отец отправился рыбачить на резиновой лодке к маяку на Ладожском озере, после чего перестал выходить на связь. Среди отличительных черт мужчины – шрам на виске и татуировка в виде герба России на лодыжке.

Сотрудники полиции нашли пропавшего прямо на пристани – его труп лежал под стоящей на якоре лодкой. Точные причины смерти установит экспертиза.