На пешеходных переходах в Выборге нанесли новую разметку

Автор: Илья Серов
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В Выборге в ходе ремонтных работ обновляют дорожную разметку на пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

В частности, речь идет о следующих адресах:

  • ул. Вокзальная, вблизи домов №№ 5 и  13;
  • Ленинградское шоссе, около домов №№ 3 и 43;
  • на перекрестке бульвара Кутузова – пр. Ленина;
  • вблизи дома № 6 по ул. на ул. Кривоносова;
  • бульвар Кутузова, 10;
  • ул. Круговая, около дома № 29;
  • ул. Приморская, 51;
  • ул. Северный Вал (напротив Центрального рынка), на перекрестке набережной 40-летия ВЛКСМ  и Ленинградского проспекта.
Ранее ivbg.ru писал, что Ленобласть увеличила дорожный фонд на 2,3 млрд рублей, что позволит отремонтировать 200 км региональных трасс. Цель национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП.