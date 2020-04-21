На пешеходных переходах в Выборге нанесли новую разметку

В Выборге в ходе ремонтных работ обновляют дорожную разметку на пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
В частности, речь идет о следующих адресах:
- ул. Вокзальная, вблизи домов №№ 5 и 13;
- Ленинградское шоссе, около домов №№ 3 и 43;
- на перекрестке бульвара Кутузова – пр. Ленина;
- вблизи дома № 6 по ул. на ул. Кривоносова;
- бульвар Кутузова, 10;
- ул. Круговая, около дома № 29;
- ул. Приморская, 51;
- ул. Северный Вал (напротив Центрального рынка), на перекрестке набережной 40-летия ВЛКСМ и Ленинградского проспекта.
Ранее ivbg.ru писал, что Ленобласть увеличила дорожный фонд на 2,3 млрд рублей, что позволит отремонтировать 200 км региональных трасс. Цель национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП.