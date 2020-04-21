Александр Дрозденко вошел в пятерку лидеров общероссийского рейтинга руководителей регионов

Аналитики Давыдов.Индекс выпустили апрельский рейтинг “Индекса власти”.

По подсчетам политологов, Александр Дрозденко занял пятое место в рейтинге. Его опережают мэр Москвы Сергей Собянин, разместившийся на первом месте, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Оnline47 объяснил высокий рейтинг губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Одно из первых апрельских решений Александра Дрозденко — это выплата денежной помощи предпринимателям, оказавшимся без средств к существованию из-за пандемии. Учитывая, что такая помощь нужна была людям немедленно, губернатор Ленобласти доверился людям и не заставил предпринимателей собирать справки – достаточно было просто написать заявление. Такое решение сразу же было продублировано на федеральном уровне.

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“Прямые линии” с губернатором в эти напряженные коронавирусные дни не были отменены. Александр Дрозденко проявил высокую работоспособность и стремление самому все увидеть, получить информацию не только от чиновников, но и от простых людей.

Также он не любит откладывать решение проблем в долгий ящик. Он продолжает выезжать в в районы, на предприятия, на работающие объекты в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.