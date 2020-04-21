Арестованы налетчики, посетившие чужую квартиру с битой и монтировкой в Кингисеппе

Суд на два месяца заключил под стражу двоих мужчин 36 и 34 лет. Следствие считает, что они 19 апреля, вооружившись битой и монтировкой, ворвались в чужую квартиру в Кингисеппе.

На месте оказался 47-летний хозяин и его молодая подруга. Налетчики избили их и унесли с собой мобильные телефоны, портативную колонку и телевизионную приставку.

В деле, как считает, следствие, был замешан третий — он был наводчиком и наблюдал за происходящим.

После того, как было возбуждено уголовное дело, полицейские нагрянули домой к подозреваемым и задержали их. Третьего участника допросили как свидетеля и отпустили.