В Ленобласти вручают памятные медали ветеранам Великой Отечественной войны

Автор: Сергей Агутин
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Более 11 000 ленинградских ветеранов уже получили памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награда учреждена Указом президента России.

Фото: lenobl.ru

Всего юбилейные медали в Ленобласти получат 15 793 человека:

  • участники сражений;
  • жители блокадного Ленинграда;
  • труженики тыла;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Медали и памятные подарки ветеранам с соблюдениями мер предосторожности вручают сотрудники администраций, а также участники молодежных учреждений и волонтерских движений.

Учитывая перенос мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в ВОВ, вручение памятных медалей – свидетельство того, что о подвиге ветеранов помнит нынешнее поколение.

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