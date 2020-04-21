В Ленобласти вручают памятные медали ветеранам Великой Отечественной войны

Более 11 000 ленинградских ветеранов уже получили памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награда учреждена Указом президента России.
Всего юбилейные медали в Ленобласти получат 15 793 человека:
- участники сражений;
- жители блокадного Ленинграда;
- труженики тыла;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Медали и памятные подарки ветеранам с соблюдениями мер предосторожности вручают сотрудники администраций, а также участники молодежных учреждений и волонтерских движений.
Учитывая перенос мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в ВОВ, вручение памятных медалей – свидетельство того, что о подвиге ветеранов помнит нынешнее поколение.
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