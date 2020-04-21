В Ленобласти вручают памятные медали ветеранам Великой Отечественной войны

Более 11 000 ленинградских ветеранов уже получили памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награда учреждена Указом президента России.

Всего юбилейные медали в Ленобласти получат 15 793 человека:

участники сражений;

жители блокадного Ленинграда;

труженики тыла;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Медали и памятные подарки ветеранам с соблюдениями мер предосторожности вручают сотрудники администраций, а также участники молодежных учреждений и волонтерских движений.

Учитывая перенос мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в ВОВ, вручение памятных медалей – свидетельство того, что о подвиге ветеранов помнит нынешнее поколение.