Около 300 жителей Ленобласти получили денежную поддержку от Биржи труда

Региональная доплата в размере 5 000 руб. к пособию по безработице предоставлена 166 граждан – это 842 000 руб. в общей сложности. Региональная доплата в размере 7 000 руб. предоставлена 127 самозанятым гражданам – это 889 000 руб. в общей сложности.

Биржа труда продолжает ставить на учет в удаленном формате. К 21 апреля в Ленобласти в зарегистрированы 10 374 ищущих работу, из них 4 859 человек имеют статус безработных. Уровень безработицы составил 0,46 %.

В соответствии с постановлением правительства России, гражданам, потерявшим работу и зарегистрированным в статусе безработных после 1 марта 2020 года, положено пособие по безработице в размере 12 130 руб. в течение трех месяцев – апреля, мая и июня.

Людям, уволенным и зарегистрированным безработными после 30 марта, дополнительно выплачивается 5 000 руб. в течение этих же трех месяцев из бюджета Ленобласти. А самозанятые граждане могут единовременно получить 7 000 руб. на Бирже труда.