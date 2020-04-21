Петербуржцы смогут наблюдать метеорный поток Лириды в ночь на 22 апреля

В ночь с 21 на 22 апреля жители Петербурга смогут наблюдать красивое астрономическое явление – метеорный поток Лириды.

В орбитальном движении Земля пересекает орбиту кометы C/1861 G1 (Thatcher). Метеорный поток Лириды – это проникающие в атмосферу пылевые частицы из шлейфа кометы. В соответствии с данными Международной метеорной организации, пик активности состоится 22 апреля в 10:00. В ночь с 21 на 22 апреля ожидается до 18 метеоров в час.

Чтобы пронаблюдать метеорный поток Лириды, необходимо находиться в удалении от ярких источников городского освещения.