Жители Киришского района нашли противотанковую мину в канавке

Мина была обнаружена в СНТ «Предпортовая» в Киришском районе Ленобласти.

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По информации местных жителей, от места нахождения мины до ближайшего дома не более 60-ти метров.

Отмечается, что бомба может быть — Tellermine 35, которая является противогусеничной миной.

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В правоохранительных органах приняли обращение граждан по случаю обнаружения мины.