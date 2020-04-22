Жители Киришского района нашли противотанковую мину в канавке

Мина была обнаружена в СНТ «Предпортовая» в Киришском районе Ленобласти.
По информации местных жителей, от места нахождения мины до ближайшего дома не более 60-ти метров.
Отмечается, что бомба может быть — Tellermine 35, которая является противогусеничной миной.
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