Большинство россиян выступили за введение специального дня подарков без повода. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков.

Фото:Социальная сеть «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты масштабного опроса, в котором приняли участие более 5000 россиян старше 18 лет. Исследование показало, что 74% респондентов поддерживают идею учреждения дня подарков без повода.

Согласно данным опроса, 89% участников уверены, что стоимость презента не определяет его ценность. Для 48% опрошенных ключевым фактором остается внимание, в то время как цена и внешний вид важны лишь для 3%. Наиболее значимыми россияне считают персональные подарки (43%), совместное времяпрепровождение (23%) и вещи, сделанные своими руками (16%).

Более половины опрошенных (54%) регулярно радуют близких небольшими подарками без особого повода. Еще 55% пользователей воспринимают виртуальные подарки и открытки в социальных сетях как приятный знак внимания, а еще 40% считают их либо достойной альтернативой при отсутствии личной встречи, либо отличным дополнением к основному подарку.