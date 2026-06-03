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Новости Социум

Россияне поддержали идею дня подарков без повода

Большинство россиян выступили за введение специального дня подарков без повода. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков.

Россияне поддержали идею дня подарков без повода - Большинство россиян выступили за введение специального дня подарков без повода. Об этом свидетельств
Фото:Социальная сеть «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты масштабного опроса, в котором приняли участие более 5000 россиян старше 18 лет. Исследование показало, что 74% респондентов поддерживают идею учреждения дня подарков без повода.

Согласно данным опроса, 89% участников уверены, что стоимость презента не определяет его ценность. Для 48% опрошенных ключевым фактором остается внимание, в то время как цена и внешний вид важны лишь для 3%. Наиболее значимыми россияне считают персональные подарки (43%), совместное времяпрепровождение (23%) и вещи, сделанные своими руками (16%).

Более половины опрошенных (54%) регулярно радуют близких небольшими подарками без особого повода. Еще 55% пользователей воспринимают виртуальные подарки и открытки в социальных сетях как приятный знак внимания, а еще 40% считают их либо достойной альтернативой при отсутствии личной встречи, либо отличным дополнением к основному подарку.

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Новости Социум

В Ленинградской области подписали контракты на ремонт объектов теплоснабжения

В регионе полностью завершено заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения и котельных.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов 2 июня сообщил о заключении контрактов на подготовку инфраструктуры теплоснабжения  к зимнему периоду.

Ежегодно в регионе необходимо ремонтировать около 4% всех теплосетей региона, что позволяет снижать уровень их износа. Реализация этих мер ведется в муниципальных образованиях на условиях софинансирования.

«По электросетевому хозяйству в регионе процент износа также постепенно уменьшается, в том числе благодаря привлечению федеральных средств на ремонт и замену сетей. Количество аварий на электросетях за прошедший год сократилось на 15%. В планах сетевых компаний на 2026 год - ремонт ВЛ 35 кВ и выше общей протяженностью около 300 км», - добавил Сергей Морозов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

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теплоснабжение

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