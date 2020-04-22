Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 22 апреля

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,5 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 170 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 645 тысяч человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 204178 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Италии, где насчитывают 183957 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 819 тысяч заболевших.

Вам будет интересно Коронавирус подтвержден у нескольких сотрудников администрации Ленобласти В администрации Ленобласти несколько сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщил Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте. В связи с этим правительство Ленобласти... 21.04.2020 196

В России, по состоянию на утро 22 апреля, число заразившихся коронавирусом составляло 52763 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.