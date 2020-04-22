Задержаны предполагаемые поджигатели BMW X5 в Выборге – у них найдены наркотики

Как ранее сообщал ivbg.ru, 14 апреля в полицию Выборгского района сообщили о горящем белом BMW X5 в Выборге.

В поджоге подозревают двух мужчин худощавого телосложения, замеченных возле автомобиля непосредственно перед возгоранием. Им удалось скрыться от сотрудников вневедомственной охраны во время погони по улицам города.

Личности подозреваемых установлены – ими оказались жители Выборгского района 20, 26 и 27 лет. Во время обысков по месту жительства 27-летнего подозреваемого в поселке Отрадное найдены около восьми граммов синтетического наркотика. У его подельников в частном доме на Балашовском шоссе в Выборге найдена плантация с 19 кустами растительного наркотика.

По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.