В Тихвине 596 квартир останутся без теплоснабжения и горячей воды 24 апреля

24 апреля с 10:00 будут прекращены теплоснабжение и подача горячей воды в девяти домах третьего микрорайона Тихвина. Причина – ремонт теплосетей.
Теплоснабжение и подача горячей воды будут прекращены в домах под номерами 18, 19, 20, 28, 21, 33, 35, 24 и 41. Таким образом, без ресурсов останутся 596 квартир и здание гостиницы.
Теплоснабжение и подача горячей воды будут возобновлены в 16:00.
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