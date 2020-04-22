Глава администрации Тосненского района Андрей Клементьев поддержал поправки в Конституцию

Глава администрации Тосненского района Ленобласти Андрей Клементьев высказался в поддержку принятия поправок в Конституцию.

«Одна из поправок в Конституцию Российской Федерации провозглашает более жесткие требования к чиновникам всех рангов», – заявил Андрей Клементьев

Запрет на двойное гражданство, иностранные счета и недвижимость за рубежом – все это, по мнению чиновника, снизит уровень коррупции. ​Важность закрепления этих норм в Конституции заключается в том, что любые нормы подобного рода, прописанные на местном уровне, легко «поменять под себя».

Но наиболее важными поправками Андрей Клементьев считает те, которые затрагивает социальный блок – гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат и размера пенсий.

«Благодаря этим поправкам будет повышен уровень социальной защищенности людей», – считает Андрей Клементьев

По мнению чиновника, это создаст условия для материального обеспечения нуждающихся граждан.