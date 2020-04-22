116 студентов решили помогать школьникам Ленобласти с учебой

К акции «Волонтеры просвещения» подключились студенты, готовые помогать в освоении школьной программы дистанционно. Один из них рассказал о своем опыте разбора задач «на дистанте»

Аспирант ЛЭТИ Владислав Лемозерский умеет простыми словами объяснить решение сложных математических задач. Его аудитория — это старшеклассники, которые готовятся к ЕГЭ. Владислав подключился к акции «Волонтеры просвещения» и разбирает со школьниками дважды в неделю на безвозмездной основе «на дистанте» задачи повышенной сложности.

«Ребята почему-то очень любят экономическую задачу про женщину, которая взяла в банке кредит под 25%. Конечно, эта ситуация далека от действительности. Начинаем высчитывать, получается сумма в пять раз больше. Мы разбираем реальные примеры ЕГЭ, отрабатываем на них и математику в том числе», — рассказывает аспирант.

Кроме разбора задач, ребята задают «миллион» вопросов о будущей студенческой жизни.

«А где вы работаете? А трудно ли учиться в ЛЭТИ? Какая будет у нас математика? Пригодится ли нам это в вузе? — перечисляет вопросы школьников Владислав. — Поэтому занятие я выстраиваю не просто как подготовку к ЕГЭ, а стараюсь рассказать о том, что может пригодиться в вузе».

Задать вопрос волонтеру может любой школьник через форму обратной связи по ссылке. Далее один из волонтеров выйдет с учеником на связь по указанным контактным данным (телефон, e-mail, WhatsApp, Viber, Skype или Вконтакте) и оказывает необходимую оперативную помощь.

По словам главы комитета Образования Ленобласти Сергея Тарасова, пул студентов создан, первые итоги работы можно будет подвести через неделю.

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Напомним, с 6 апреля ленинградские школьники из-за эпидемии COVID-19 перешли на дистанционное обучение. Для доступа к электронным образовательным порталам им необходимы компьютеры и другие устройства с выходом в интернет. Минпросвещение уже объявило, что операторы связи сделают доступ к образовательным ресурсам бесплатным. Ранее мы сообщали, что для учащихся Ленобласти и их родителей запустили официальный Telegram-канал “Дети дома. Дистанционное обучение в Ленобласти” — @deti_doma_LO. На канале будут публиковать актуальную информацию, новости и рекомендации о дистанционном обучении.

По информации на 22 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,5 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 170 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 645 тысяч человек из общего числа заразившихся.

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 41 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе — 537 человек. Всего в России подтверждены 5236 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2275 (43,4%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 57 999 человек во всех регионах страны.