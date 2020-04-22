Во Всеволожске благоустроят Румболовский парк за 346,9 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает RosTender.info, во Всеволожске начнется второй этап благоустройства Румболовского парка. Стоимость проекта – 346,9 млн рублей. 

Администрация Всеволожского района уже запустила электронный аукцион по выбору подрядчика. Согласно техническому заданию, исполнитель должен очистить территорию от аварийных деревьев, укрепить откосы водоема, возвести летнюю сцену и место для отдыха, высадить деревья, кустарники и цветы.

Принять участие в тендере можно до 8 мая. Победитель будет объявлен 13 мая. Проект должен быть выполнен до 1 ноября 2020 года.

Вам будет интересно
Новый ФАП и поликлиники за 614 млн рублей спроектировали для строительства в Ленобласти
Два в Тосненском районе: фельдшерско-акушерский пункт в деревне Нурма и амбулаторно-поликлинический комплекс в поселке имени Тельмана. В поселке Дубровка Всеволожского...
22.04.2020 31