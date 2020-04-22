Во Всеволожске благоустроят Румболовский парк за 346,9 млн рублей

Как сообщает RosTender.info, во Всеволожске начнется второй этап благоустройства Румболовского парка. Стоимость проекта – 346,9 млн рублей.
Администрация Всеволожского района уже запустила электронный аукцион по выбору подрядчика. Согласно техническому заданию, исполнитель должен очистить территорию от аварийных деревьев, укрепить откосы водоема, возвести летнюю сцену и место для отдыха, высадить деревья, кустарники и цветы.
Принять участие в тендере можно до 8 мая. Победитель будет объявлен 13 мая. Проект должен быть выполнен до 1 ноября 2020 года.
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22.04.2020 31