Во Всеволожске благоустроят Румболовский парк за 346,9 млн рублей

Как сообщает RosTender.info, во Всеволожске начнется второй этап благоустройства Румболовского парка. Стоимость проекта – 346,9 млн рублей.

Администрация Всеволожского района уже запустила электронный аукцион по выбору подрядчика. Согласно техническому заданию, исполнитель должен очистить территорию от аварийных деревьев, укрепить откосы водоема, возвести летнюю сцену и место для отдыха, высадить деревья, кустарники и цветы.

Принять участие в тендере можно до 8 мая. Победитель будет объявлен 13 мая. Проект должен быть выполнен до 1 ноября 2020 года.