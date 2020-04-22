Новый ФАП и поликлиники за 614 млн рублей спроектировали для строительства в Ленобласти

Два в Тосненском районе: фельдшерско-акушерский пункт в деревне Нурма и амбулаторно-поликлинический комплекс в поселке имени Тельмана. В поселке Дубровка Всеволожского района возведут врачебную амбулаторию.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, срок строительства амбулаторий составляет около двух лет, ФАПа – около года. Общая стоимость работ на объектах составляет 614 млн рублей.

Согласно проектной документации, амбулатории имеют схожие параметры: это будут двухэтажные здания с детским и взрослым отделениями, дневным стационаром на 4 койки и постом скорой помощи. Общий штат медицинского персонала составит около 300 человек.

Двухэтажный ФАП в деревне Нурма рассчитан на 20 посещений в смену. На втором этаже предусмотрены кабинет физиотерапии и три палаты дневного стационара на шесть коек.

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Как отметил в своем послании президент РФ, до конца года в России должно завершиться развертывание фельдшерско-акушерских пунктов. Общероссийский народный фронт должен взять под контроль их модернизацию, заявил президент. Путин также подчеркнул, смысл работы таких пунктов — не выдача справок и направлений, не «спроваживание» людей в райцентры, а реальная помощь гражданам.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всего в Ленобласти 188 ФАПов. Из них 30 построенных за последние годы по новой программе. В этом году ФАПы открылись в Полянах (Выборгский район) и в Рапполово (Всеволожский район), Семрино (Гатчинский район), Яровщинах, готовятся к открытию ФАПа в Пениках и в Иннолово (Ломоносовский район), в Минах (Гатчинский район), в деревне Глобицы.