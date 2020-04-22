Супруги из Пикалево оштрафованы на 15 тыс. рублей за нарушение самоизоляции

21 апреля Бокситогорский городской суд назначил штраф в 15 тыс. рублей супругам из Пикалево за прогулку во время обязательной самоизоляции.

Роспотребнадзор обязал супружескую пару – молодых людей в возрасте 23 и 22 лет – соблюдать режим обязательной самоизоляции в период c 16 по 24 апреля. Причина – контакт с человеком, имеющим положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. 20 апреля супруги вышли из дома в 6-м микрорайоне города и попались сотрудникам полиции.

Каждый из супругов оштрафован на 7 500 руб.