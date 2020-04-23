За сутки в Москве зарегистрировано 1959 случаев COVID-19, прирост снизился на 23%

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в России зарегистрировано в Москве — 1959, Подмосковье — 688 и Санкт-Петербурге — 191, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В среду статистика столицы увеличилась на 2548 заболевших. Таким образом, прирост снизился примерно на 23%.

«Распределение по субъектам: Москва -1959, Московская область — 688, Санкт-Петербург – 191», — говорится в сообщении.

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За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции – 4 774 в 81 регионе.