Дачникам рассказали, что необходимо сделать для удачного урожая

Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал советы, как не допустить разочарований и собрать урожай до самой осени. Он подчеркнул, что важно дождаться, пока земля просохнет и окрепнет, прежде чем приступать к перекопке, пишет Lenta.

Основные рекомендации:

  • Не спешите с перекопкой. Необходимо дождаться, пока земля просохнет и окрепнет. Проверить готовность почвы можно, сжав горсть земли с глубины около 10 см в кулаке. Если из неё потечёт вода — копать ещё рано, если комок рассыплется — можно приступать к работе.

  • Перекопка с умом: тяжелую глину нужно перекапывать, добавляя песок и перегной, а легкую почву достаточно порыхлить на 5–7 см плоскорезом.

  • Внесение удобрений: весной растениям необходим азот. Его лучше всего восполнить перепревшим компостом или перегноем, внося по 1–2 ведра на квадратный метр. На кислых почвах рекомендуется добавить золу. Чрезмерное использование минеральных удобрений может привести к буйному росту зелени в ущерб плодоношению.

  • Укрытие грядок: для ускорения прогрева почвы можно укрыть грядки черным спанбондом. Это повысит температуру на 3–5 градусов всего за несколько дней и позволит начать посев на две недели раньше. Однако стоит иметь под рукой белый укрывной материал на случай заморозков.

  • Проверка отвода талых вод: если вода застаивается на грядках, корни растений могут задыхаться. Важно обеспечить нормальный отвод талых вод.

Холодостойкие культуры, такие как редис, морковь, петрушка и горох, можно высаживать в конце апреля. Теплолюбивые растения, включая огурцы, кабачки и фасоль, следует сажать только после прогрева почвы до 14–16 градусов, обычно после 20–25 мая.

«Главный принцип — не гнаться за календарем, а смотреть на землю и погоду», — заключил Чаплин.

Новости СВО

Вдовы и вдовцы участников СВО смогут бесплатно получить высшее образование

Государство расширило меры поддержки семей погибших участников специальной военной операции. Соответствующие поправки к закону «Об образовании в Российской Федерации» были приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании.

Согласно новым нормам, супруги погибших военнослужащих, а также граждан, выполнявших боевые задачи за пределами страны, получат право поступать в вузы на программы бакалавриата и специалитета за счет бюджета — в рамках отдельной квоты.

При этом воспользоваться льготой смогут только те вдовы и вдовцы, которые после гибели супруга не вступили в новый брак. Кроме того, уже существующими льготами на бесплатное высшее образование могут пользоваться сами участники боевых действий и их дети.

