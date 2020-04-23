По закону гор: похищенную в Петербурге девушку нашли в Тихвине вместе с «женихом»

22 апреля в полицию сообщили о похищении 26-летней Шафаг на улице Тельмана в Петербурге. Девушку похитили трое мужчин в черных медицинских масках, передвигающиеся на Mazda.

О происшествии сообщил брат похищенной. Девушка была обнаружена в Тихвинском районе Ленобласти. Она находилась в салоне автомобиля вместе с 28-летним ухажером. Мужчина рассказал, что они оба родом из Азербайджана, и похищение невесты – восточная традиция. Несмотря на то, что девушка не против, эту позицию не разделяют ее родители.

Примечательно, что Шафаг уже похищали в феврале 2020 года с той же целью. Тогда родители также обратились в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.