«Ростерминалуголь» отгрузил на экспорт 8 млн тонн угля в Усть-Луге в 2020 году

К 23 апреля АО «Ростерминалуголь» отгрузило на экспорт 8 млн тонн угольной продукции. В 2019 году аналогичные показатели были достигнуты к 14 мая.

Перевалка 8-миллионной тонны произошла при погрузке судовой партии Vitus Bering, взявшего на борт 99,4 тыс. тонн угля. Балкер стал 115-м на терминале в 2019 году.

Основной объем угольной продукции, перегружаемой АО «Ростерминалуголь», приходится на страны Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.