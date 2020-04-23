24 апреля в Ленобласти ожидается дождь с мокрым снегом

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 24 апреля в Ленобласти будет облачная погода.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь с мокрый снегом. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -2…+3 гр., местами до -5 гр., днем столбики термометров покажут +3…+8 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.