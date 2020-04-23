Санавиация доставила беременную пациентку из Киришей в Гатчину

Уже второй раз за неделю санитарная авиация оказала помощь беременной пациентке.

22 апреля из Киришей в перинатальный центр Гатчины была доставлена беременная женщина с осложнениями.

Ранее ivbg.ru писал о том, что санитарная авиация экстренно эвакуировала пациентов из Выборга и Киришей. Серди них также была беременная женщина в тяжелом состоянии.