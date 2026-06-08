Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 24 ограничение скорости движения в направлении на г.Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 34-40 ограничение скорости движения в направлении на г.СПб с 08:00 до 19:00, покос травы.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 640-643 ограничение скорости движения в направлении на г.СПб с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 49-0-49 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;

км 49-66-49 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 09:00-17:00, мех. очистка обочин;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 111-114 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 123-124 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, монтаж барьерного ограждения;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 20-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов на мостах и путепроводах;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения и бордюрного камня;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 80-82, км 117-118 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, , скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную, очистка тротуаров, очистка канав и кюветов;

км 53-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение эл.питания для чистки изоляции и тех.обслуживания ТП (трансформаторная подстанция) и ШНО (шкаф наружного освещения) поочерёдно.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

км 40-51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с ПЧ механическим способом (ПУМ);

км 0-41 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, покос травы на обочинах механическим способом;

км 0-16 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, гидроизоляция трещин в АБП.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

- км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 09:00-17:00, мех. очистка обочин.

- км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00. Мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.

- км 157-159 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 09:00-17:00, замена МБО (металлическое барьерное ограждение).