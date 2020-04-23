Видео: петербуржец угнал автомобиль, сбил полицейского и устроил ДТП, в котором погиб ребенок

Житель Петербурга угнал автомобиль, поехал к знакомой в Энгельс (Саратовская область), сбил полицейского и попал в ДТП, в котором погиб ребенок.

Угнав автомобиль и приняв дозу наркотиков, петербуржец отправился в Энгельс к своей знакомой. Ехал с превышением скорости, из-за чего привлек внимание сотрудников ДПС. Когда у него попытались проверить документы, он резко стартовал с места, сбил полицейского и попытался скрыться. Образовалась погоня.

Пытаясь уйти от полиции, автоугонщик выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости столкнулся с Toyota – ее водитель и два пассажира, среди которых несовершеннолетняя девочка, погибли. Виновник всего предстанет перед судом.