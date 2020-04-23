Открытость голосования по поправкам в Конституцию обеспечат общественные наблюдатели

Эксперты Общественных палат обсудили поправки в Конституцию России и предстоящее голосование в ходе межрегионального круглого стола «Гражданское общество и конституционная реформа».

Мероприятие было организовано Общественной палатой России и Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и проходило в формате видеоконференции. Эксперты Общественных палат в регионах получили возможность высказать свою точку зрения по предстоящему голосованию о поправках.

Участники онлайн-дискуссии пришли к выводу, что важнейшим условием предстоящего голосования является участие институтов гражданского общества и привлечение общественных наблюдателей. Это позволит гарантировать как открытость, так и законность процесса.

Соответствующие специалисты – общественные наблюдатели – уже обучаются в регионах.